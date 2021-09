Der Gegner im Blick: SG 2000 Mülheim-Kärlich

Durch das 0:0 am Mittwochabend gegen Hassia Bingen hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich ihren Platz in der so begehrten oberen Tabellenhälfte verteidigt. Personell konnte Trainer Thomas Arzbach in dieser Partie wieder auf Michael Rönz zurückgreifen, mit dem die rechte Seite defensiv und offensiv viel besser funktionierte als zuvor beim 0:4 in Trier. Solange es im vorderen Bereich an Alternativen jedoch mangelt – Christoph Rönz und Daniel Aretz könnten hier Abhilfe schaffen –, ist verständlich, dass der Fokus zunächst auf der Defensive liegt.