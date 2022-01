Der Fotokreis Siegen und die Jahresausstellung

Die Fotofreunde kommen überwiegend aus dem Sieger- und Sauerland. In diesem Jahr zeigen 18 Vereinsmitglieder nach einem Jahr Pause ihre schönsten Arbeiten. Mehr als 1400 Besucher sahen übrigens die Jahresschau Anfang 2020 vor der Corona-Pandemie. Die Ausstellung wurde am Donnerstag, 13. Januar, eröffnet und ist noch bis 13. Februar im Haus Seel gegenüber der bekannten Nicolai-Kirche zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. mdo