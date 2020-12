Göppingen

Die Handballtalente der TuS Kirn brauchten nicht lange, um in der A-Jugend-Bundesliga anzukommen. Bereits am Vortag gegen den HTV Hemer hatten sie an einer Überraschung geschnuppert, wenige Stunden später durften sie ihren ersten Bundesligasieg feiern. Mit 27:21 (11:10) setzten sie sich bei der TPSG Frisch Auf Göppingen durch, die im Gegensatz zu den Kirnerinnen ausgeruht in die Partie gegangen war.