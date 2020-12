Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 15:02 Uhr

Der erste Gegner: SSV Rhade

Mit der Partie beim SSV Rhade beginnt für die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr am Samstag (14 Uhr) die Saison in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen. Am Risthaus Sportpark wurde erstmals ein Bundesligaaufstieg gefeiert. Mit dem SC 13 gab es zuvor noch kein Vergleich.