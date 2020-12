Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 15:37 Uhr

Der erste Gegner: die SG Mörschbach

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga bekommt es der TuS Oberwinter am Sonntag (15 Uhr) zu Hause mit der SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal zu tun. Die Hunsrücker brachten in der Vorsaison dem TuS eine von nur zwei Niederlagen unter Trainer Cornel Hirt bei.