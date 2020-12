Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 14:56 Uhr

Der erste Gegner: 1. FC Saarbrücken II Für den SC 13 Bad Neuenahr beginnt die Saison in der Frauen-Regionalliga am Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken II. Den Saisonstart verpassen werden sicher die verletzten Franziska Simon und Leonie Riedewald.