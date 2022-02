Der Elzbach: Aus der Vulkaneifel in Richtung Mosel

Der rund 60 Kilometer lange Elzbach entspringt am 675 Meter hohen Hochkelberg in der Vulkaneifel – bei Bereborn. Die Elz passiert oder durchläuft von Bereborn aus in Richtung Mündung die Orte Retterath, Lirstal, Oberelz, Bermel, Niederelz, Monreal, Düngenheim, Kehrig, Kaifenheim, Gering, Kollig, Roes, Pillig, Möntenich, Keldung, Wierschem und Moselkern, so die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Die Pyrmonter Mühle nahe der Burg Pyrmont und die Burg Eltz liegen an ihrem Lauf.