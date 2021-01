So solle den zahlreichen Musikgenres Rechnung getragen werden, die es heute gibt. Dazu gehören beispielsweise Pop, Country, Rock, Reggae oder Weltmusik. Für die Bewertung durch eine Jury reichen die Teilnehmer ihre Beiträge in CD- oder Video-Form ein. Die Preisverleihung, die Mitte Dezember in Siegen hätte stattfinden sollen, musste coronabedingt ausfallen. Die Siegerurkunden gab es diesmal per Post.

In Zukunft, so schreibt der Verband auf seiner Website, werde sich die Preisvergabe verändern: Statt erster bis dritter Plätze soll es Urkunden „mit einer Auszeichnungs-Bewertung“ geben. Denn in der Musik ließen sich nicht so gut Rangplätze vergeben wie etwa bei Sportwettbewerben. Zu bekannten Preisträgern des „Deutschen Rock- und Pop-Preises“ gehören zum Beispiel die Band Pur oder Sängerin Carlotta Truman. csa