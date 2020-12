Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 15:09 Uhr

Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC)

Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) ist die Interessensvertretung von Funkamateuren in Deutschland und zählt rund 34.000 Mitglieder. Er gliedert sich in 24 Distrikte und über 1000 Ortsverbände. Der Ortsverband in Mayen hat 30 Mitglieder im Alter von 17 bis 80 Jahren.