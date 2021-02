Der CDU-Spitzenkandidat im Greenscreen: Whiskey-Proben, mobiler Gartenzaun und der deutsche Bernie Sanders

Dialog im digitalen Wahlkampf mit dem Spitzenkandidaten Christian Baldauf zu ermöglichen, das steht für die rheinland-pfälzische CDU ganz oben auf der Agenda. „Wir nutzen in erster Linie Facebook, Instagram, Twitter und YouTube“, heißt es bei der Partei dazu. „Dort transportieren wir unsere Themen Bildung, Wirtschaft/Infrastruktur und Gesundheit in Postings und Videoclips, und das möglichst zielgruppengenau.“ Spitzenkandidat Baldauf setzt das bisher stilsicher um. Da ist der seriöse Baldauf in den Facebook-Lives, die an Bürgersprechstunden erinnern. Beim Whisky- oder Biertasting gibt er den geselligen Gastgeber, sendet seinen Frankenthaler Schalk durchs Internet in die Wohnzimmer.