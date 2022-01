Der blutige Herbst 1977 Im September 1977 holte die RAF zum großen Schlag aus. Am 5. September 1977 überfielen sie in Köln den Autokonvoi des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Martin Schleyer, töteten dabei drei Polizisten, seinen Fahrer und später ihn selbst auf grausame Weise.

Am 19. Oktober 1977 wurde seine Leiche im Kofferraum eines Wagens im Elsass gefunden. Am 13. Oktober 1977 wurde in Mallorca die Lufthansa-Maschine „Landshut“ mit 87 Personen entführt, nach einem Irrflug über Rom, Larnarca/Zypern, Bahrain, Dubai, Aden landete die Maschine am 17. Oktober in der somalischen Hauptstadt Mogadischu, wo es dann zu einer blutigen Befreiung durch die GSG 9, eine Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes, kam. Nach der Geiselbefreiung nahmen sich Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Karst Raspe in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim das Leben.