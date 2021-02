Der berufliche Lebenslauf beginnt mit einer Lehre zum Maschinenbauer

Der 58-jährige Erste Polizeihauptkommissar Joachim Pinger hat zwei erwachsene Kinder, eine 26-jährige Tochter und einen 23-jährigen Sohn, und lebt in Mayen. Nach einer Lehre zum Maschinenbauer begann er am 2. Februar 1981 als Polizeiwachtmeister seine Ausbildung bei der Polizei in Rheinland-Pfalz.