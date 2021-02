Der Aufruf an die Betroffenen

Die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz hatten sich am 10. Februar mit einem öffentlichen Aufruf an Betroffene von Missbrauch gewandt und sie gebeten, sich in einem neuen Betroffenenbeirat an der Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche zu beteiligen. Der Beirat soll aus neun Personen bestehen und die Aufarbeitung in den drei Bistümern kritisch begleiten.