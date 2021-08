Plus

Als verkehrspolitischer Verein und als Fahrradlobby setzt sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für die konsequente Förderung des Fahrradverkehrs ein. „Dabei arbeiten wir mit allen Vereinen, Organisationen und Institutionen zusammen, die sich für mehr Radverkehr und für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Verkehr einsetzen“, heißt es auf der Internetseite des ADFC. Der ADFC sei parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn es um die Interessen Rad fahrender Menschen geht. Zudem versteht sich der ADFC als Verbraucherschutzorganisation, die ein waches Auge auf alles habe, was die Fahrradindustrie herstellt, und sich einmische, wenn es darum geht, die Qualität der Produkte zu verbessern. Der ADFC ist in mehr als 450 Städten in Deutschland vertreten – darunter natürlich auch in Rheinland-Pfalz, wo sich der ADFC mit einem Landesverband seit 1991 für die Belange aller Radfahrer einsetzt – „egal ob Alltagsradverkehr, Mountainbike-Sport oder Ausflugstouren am Wochenende“, wie es auf der Internetseite des Landesverbands heißt. Im gesamten Bundesland gibt es aktive Ortsgruppen und Kreisverbände, und auch auf lokaler Ebene „finden sich unsere aktiven Mitglieder zusammen, um den Radverkehr vor Ort zu stärken, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und um gemeinsam Zeit zu verbringen“, heißt es auf der Internetseite weiter. hrö