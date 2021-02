Der Abschied fällt ihm schwer

Plus

Mit EPHK Gerhard Engel verlässt ein Vollblutpolizist nach 40 Jahren die Polizei. Der 62-jährige Wassenacher blickt auf eine rund 30-jährige Führungskarriere zurück. Engel wurde 1981 in die Polizei eingestellt. Nach der Ausbildung und einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Mainz wechselte er 1985 zur damaligen Schutzpolizeiinspektion Remagen. Von 1988 bis 1991 absolvierte er das Studium an der heutigen Hochschule der Polizei und wurde 1991 Dienstgruppenleiter (DGL) bei der PI Neuwied. Nachdem er von 2000 bis 2002 eine weitere DGL-Funktion bei der PI Remagen hatte, stieg er kommissarisch zum stellvertretenden Inspektionsleiter bei der PI Mayen auf. Von 2005 bis 2014 folgte die stellvertretende Leitung der PI Neuwied. Vom 1. April 2014 bis heute leitete Engel die PI Bad Neuenahr-Ahrweiler.