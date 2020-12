Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 12:55 Uhr

Der 36. Brotpfenniglauf der Bäcker muss leider ausfallen Es wäre die 36. Auflage geworden, aber in diesem Jahr wird's nichts mit dem traditionellen Brotpfenniglauf auf der Marathonstrecke von Kirn nach Bad Kreuznach. Darüber informiert uns Bäckerinnungsmeister Alfred Wenz, der sich mit seinem Vorstand die Entscheidung sehr schwer gemacht hat.