Zum Andenken an „Lehmpastor“ Emanuel Felke hatte der Diezer Felke-Verein neben dem Kurhaus ein Denkmal – im Juni 1932 eingeweiht – errichtet. Die an den Kuranlagen entlangführende Straße, die frühere Äppelallee, wurde dann in Felkestraße umbenannt.

Der Gedenkstein wurde vor einigen Jahren in den Kreisel am Hain, am Ende der Felkestraße, umgesetzt, wo er für jeden gut sichtbar an den bekannten Naturheilkundler erinnert.