Demokratisch Widerstand leisten, wenn Stadt verkaufen will

Da ist auch noch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Obermoschel, die helfen will. Für die BI trugen sich schon am Donnerstagabend 212 Unterstützer mit Namen und Adresse ein.

Weitere 60 sind im Umlauf, sagt Cornelia Dhonau-Wehner. Einige Bürger haben auch Listen mitgenommen, um im Freundeskreis zu sammeln. Schließlich war für die BI-Gründung am Donnerstag im Freien auch mieses Schauerwetter angesagt. Da blieben wohl noch etliche zu Hause. In die Liste für einen Bürgerentscheid trugen sich 204 Kirner Bürger ein. Hier werden 800 Unterschriften gebraucht.

Das wären 9 Prozent der Bevölkerung. Dann hätte diese Gruppierung das Recht, gegen eine Stadtratsentscheidung für den Waldverkauf einen Bürgerentscheid im Wahllokal in Kirn anzustrengen. Das müsste dann maximal vier Monate nach der Stadtratsentscheidung erfolgen. „Momentan drängt die Zeit noch nicht“, sagt Dhonau-Wehner, aber das könne sich schnell ändern. Vorsichtshalber hat sie schon mal formuliert, wie die Frage an die Bürger lauten soll. Mit „Ja“ sollen diejenigen stimmen, die für den Erhalt des Dhauner Waldes als wichtiges Ökosystem sind und ihn erhalten wollen. Mit „Nein“ diejenigen, die für einen Verkauf sind.