Demo: „Es brennt!“

Gesundheit und Pflege in Not“ ist der Titel der Demonstration, bei der die Versorgung bei Krankheit und im Alter sowie der Pflegenotstand Thema sind. Treffpunkt ist am Dienstag, 17. März, um 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Boppard.