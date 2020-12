Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 17:16 Uhr

Dem Programm des Verlags-Karrees im Netz folgen

Der Verein Verlags-Karree besteht aus 23 rheinland-pfälzischen Verlagen und präsentiert sich bereits seit rund zehn Jahren in einem Gemeinschaftsstand auf der Frankfurter Buchmesse. Auf ihrem „Podium Rheinland-Pfalz“ präsentieren elf der Verlagshäuser ein ausgewähltes Programm, das in diesem Jahr ausgeweitet und digitalisiert wurde. Besucher haben die Möglichkeit, die rund 30 Programmpunkte im Eventhaus analog zu erleben oder aber in Form von Livestreams auf www.verlags-karree.de und in einer Mediathek online abzurufen.