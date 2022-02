Deichstadtvolleys müssen vom 14. bis zum 20. Februar vier Mal auswärts antreten

Die zahlreichen Corona-bedingten Spielausfälle sorgen in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für besonderen Ideenreichtum bei der Spielleitung der VBL und den beteiligten Klubs. Weil es nicht möglich war, noch weitere Wochentagstermine für ihre ausgefallenen Heimspiele in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums zu bekommen (von der Schulleitung war dem VCN bereits mehrfach großzügig geholfen worden), begeben sich die Deichstadtvolleys nun ab dem nächsten Wochenende auf eine Tournee in den Nordosten. Vom 14. bis zum 20. Februar stehen dann gleich vier Partien für Neuwied auf dem Spielplan. Dazu wurde das Heimrecht gegen den Schweriner SC und den SC Potsdam jeweils abgetreten. Innerhalb von je zwei Tagen bestreitet die Mannschaft von Neuwieds Trainer Dirk Groß sowohl ihr Heim-, als auch ihr Auswärtsspiel der Saison 2021/2022 gegen die Topteams aus den Landeshauptstädten von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Von Schwerin aus geht es dabei direkt nach Potsdam weiter. han