David Witzthum ist einer der bekanntesten israelischen Journalisten. Geboren wurde er 1948 in der Koblenzer Partnerstadt Petah-Tikva (Israel). Witzthum studierte Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, am College d'Europe in Brügge (Belgien) und an der Oxford University in Großbritannien.