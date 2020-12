Daten auf 76 Seiten: 158 080 Menschen leben im Kreis KH – 3710 Frauen mehr als Männer

Er hat eine Auflage von 1000 Exemplaren und wird über die Stadt- und Verbandsgemeinde-Verwaltungen verteilt: der Standortatlas, den die initiierende Industrie- und Handelskammer (IHK) in Kooperation mit dem Kreis Bad Kreuznach erstellt hat. Auf 76 Seiten zeigt die dritte Auflage des handlich-kleinen Büchleins von Autor Torsten Strauß (Waldlaubersheim) und gedruckt vom Bad Kreuznacher Verlag Matthias Ess allerlei Vorzüge und Fakten des Wirtschaftsraums an der mittleren Nahe (vor Corona) auf einen Blick: Der Kreis ist 86.367 Hektar oder 863,89 Quadratkilometer groß, dehnt sich über 42 Kilometer (West-Ost) und 40 Kilometer (Nord-Süd) aus und grenzt an die Kreise Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Donnersberg, Kusel, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück. Höchste Erhebung ist der Ellerspring im Soonwald mit 658 Metern.