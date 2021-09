Plus

Das Westerwälder Eisenwerk wurde 1939 von Paul Gerhard gegründet. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs und der Materialmangel sorgten dafür, dass der Bau des Betriebs in Weitefeld ins Stocken geriet. So wurden Rohre, Behälter, Flansche und Böden bis Ende der 1950er-Jahre im ehemaligen Canisiusheim in Elkenroth produziert.