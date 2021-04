Plus

Auch wenn man die Energiewende und dabei Windräder grundsätzlich befürwortet: Es gibt Standorte, die verbieten sich eigentlich von selbst. Dazu gehört der Vierherrenwald. Klimaschutz muss tatsächlich oberste Priorität haben. Auf Betreiben der Grünen wurden deshalb viele Hindernisse für Windenergie aus dem Weg geräumt – im Zweifelsfall zunehmend sogar gegen die Belange von Natur und Umwelt. Aber Klimaschutz dient letztlich ja dazu, die Umwelt zu erhalten und zu schützen. Genau die aber würde in diesem Fall massiv in Mitleidenschaft gezogen – und das noch dazu ganz nah am Nationalpark, der die höchste Schutzkategorie genießt. Die hört allerdings unverständlicherweise ohne jede Abstandsregelung direkt an dessen Grenzen auf. Dort gelten übergangslos andere Gesetze.