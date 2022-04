Das verbirgt sich hinter dem Zusammenschluss

Schon seit 1950 verfolgt die ANW das Ziel eines möglichst stabilen Ökosystems Wald mit seinen Lebensgemeinschaften. Die vom Menschen beeinflussbaren Belastungen dieses Ökosystems sollen so weit wie möglich begrenzt werden, damit die Leistungen von stabilem Wald nachhaltig für Eigentum und Gesellschaft bereitgestellt werden können.

Ziel ist ein strukturreicher gemischter „Dauerwald“. Die Grundsätze der ANW sind nicht starr, sondern werden stetig weiterentwickelt. Auslöser dafür sind zum einen neue Erkenntnisse der Wissenschaft oder der forstlichen Praxis. Zum anderen beeinflussen in jüngerer Zeit auch die zunehmend wahrnehmbaren Konsequenzen des Klimawandels die Diskussion. Zwei wichtige Aspekte bestimmen das Denken und Handeln der ANW. Erstens: Das Arbeiten und Lernen erfolgt vorwiegend in der waldbaulichen und forstlichen Praxis. Und zweitens: Es gilt, das Bewährte zu erhalten und unter Wahrung eines hohen Maßes an Stetigkeit vorsichtig zu entwickeln.