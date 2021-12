Das Traumahilfezentrum in Grafschaft-Lantershofen

Plus

Seit dem 1. Dezember hat das Traumahilfezentrum Ahrtal im katholischen Studienhaus St. Lambert in Grafschaft-Lantershofen seine Türen für von der Flutkatastrophe seelisch traumatisierte Menschen geöffnet. Die Landesregierung fördert das in kürzester Zeit mit viel Engagement aus dem Boden gestampfte Projekt der Dr. von Ehrenwall'schen Klinik Ahrweiler und der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr zunächst bis Ende 2023 mit mehr als 766.000 Euro. Tatsächlich ist das Projekt bis 2026 angelegt. Daher stellte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bereits in Aussicht: „Diese Region wird so lange Unterstützung und Hilfe bekommen, wie sie dies braucht. Es wird noch lange dauern, bis für die Menschen im Ahrtal Normalität einkehrt. Es braucht Zeit und Zuwendung, um die seelischen Wunden zu heilen, die die Flutnacht erzeugt hat.“ Laut der Leiterin des Traumahilfentrums, Dr. Katharina Scharping, soll die Einrichtung ein niedrigschwelliges Angebot sein – für Betroffene, für Helfer, für betroffene Helfer und helfende Betroffene. In dem Zentrum arbeiten Pflegekräfte, Soziotherapeuten, Psychologinnen und Ärzte mit. Neun Köpfe, vier Vollzeitstellen gibt es dafür. Zum Angebot gehören offene Sprechstunden, auch spezielle für Familien, Jugendliche und Helfer, Einzelberatungen mit Termin für Flutopfer, aber auch Helfer. Zudem sind Gruppenveranstaltungen über Traumafolgen, den Umgang mit Stress oder die Förderung der Resilienz geplant. Außerdem soll es – sobald die Corona-Beschränkungen dies wieder erlauben – ein offenes Café in Lantershofen für Betroffene und Helfer geben. ck