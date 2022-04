Das steht im Antwortschreiben von Thomas Blechschmidt an die ADD

Im Antwortschreiben an die Behörde bleibt Thomas Blechschmidt bei seinem Kurs. Er bittet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion um Verständnis, dass man als Stadt im laufenden Haushaltsjahr keine Erhöhung der Grundsteuer B (Grundvermögen/Grundstücke) vorschlagen werden. „Pandemiebedingt und jetzt auch noch verstärkt durch den Krieg in der Ukraine, kommt es in allen Lebensbereichen der Menschen zu teilweise drastischen Kostensteigerungen.