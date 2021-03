Das steckt hinter den Begriffen Frost- und Sommertage

Unter Frosttagen verstehen Wetterkundler Tage, an denen die Lufttemperatur in zwei Metern Höhe zeitweise unter 0 Grad Celsius sinkt. In den Frosttagen enthalten ist die Zahl der Eistage. So werden Tage bezeichnet, bei denen das Temperaturmaximum unter dem Gefrierpunkt liegt.