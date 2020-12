Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 17:11 Uhr

Das sagt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin

Laut Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt es in Rheinland-Pfalz keine Versorgungsengpässe beim Grippeimpfstoff. „Bundesweit wurden insgesamt 26 Millionen Dosen Influenzaimpfstoff bestellt – so viele wie noch nie zuvor. Dies sind doppelt so viele, wie im vergangenen Jahr verimpft worden sind“, erläutert sie.