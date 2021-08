Wenn zu einer angesetzten Direktwahl kein Bewerber antritt, ist laut Gemeindeordnung der Gemeinderat mit der Wahl eines Ortsbürgermeisters am Zug.

In Paragraf 53 heißt es dazu wörtlich: „Ist zu der Wahl des Bürgermeisters durch die Bürger keine gültige Bewerbung eingereicht worden, so findet die Wahl nicht statt. In diesem Fall wird der Bürgermeister vom Gemeinderat (...) gewählt; die Wahl eines ehrenamtlichen Bürgermeisters soll spätestens acht Wochen nach dem Tag der ausgefallenen Wahl erfolgen.“