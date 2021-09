Das sagt das Umweltministerium in Mainz

Plus

Drei Meter hohe Sturzfluten, die sich aus Bächen in die Ahr ergießen: Was kann man denn tatsächlich tun, um diese Ahrzuflüsse zu entschärfen? Eine Nachfrage beim Klimaschutzministerium in Mainz bleibt extrem im Allgemeinen – und bei dem Hinweis, dass ja schon viel passiert sei. „Die Hochwasservorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bürger/innen, Kommunen und Land und umfasst ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf allen Ebenen“, schreibt das Ministerium auf ganz konkrete Fragen zu den Ahrzuflüssen zurück. Im Ahreinzugsgebiet seien in den vergangenen zehn Jahren Investitionen von rund 36,4 Millionen Euro für eine Vielzahl an Maßnahmen getätigt worden – von der Gewässerrenaturierung bis hin zum Bau von Rückhaltebecken.