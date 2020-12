Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 18:23 Uhr

Das sagen Szenemitglieder zu Müll, Polizei, Racheakten und anderen Punkten

Rennen in Ortschaften: Rennen sind Daniel nicht bekannt, auch von vermuteten Racheakten gegen Anwohner, die sich an Polizei und Presse gewandt haben, weiß er nichts. Sie wollen es friedlich, sagt Daniel und nicht, dass sich die Situation weiter hochschaukelt. Allerdings könnten es auch andere sein, die rasen, der Verdacht falle immer direkt auf die Gruppen auf dem Real-Parkplatz. Das sei in seinen Augen auch viel Hetze, sagt Daniel.