Die Polizei hat zwei Sachbeschädigungen in der Zeit des Nastätter Oktobermarkts erfasst: In einem Fall wurde an einem Haus in der Bahnhofstraße ein Rollladen beschädigt; in einem anderen Fall hat ein Randalierer nach einem Verweis vom Festgelände eine Plexiglasscheibe an einer Hofeinfahrt kaputt geschlagen. Doch insgesamt beschreibt die Polizeiinspektion St. Goarshausen die Oktobermarkttage als recht ruhig.