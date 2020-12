Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 21:00 Uhr

Das sagen die Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Michael Wäschenbach

Noch immer herrscht vielfach Unklarheit darüber, wer die Kosten für Corona-Tests vor Aufnahme in Pflegeeinrichtungen übernimmt. Denn noch bis vor Kurzem war die Rechtslage, dass die gesetzliche Krankenversicherung nur für Tests bei Verdachtsfällen oder Krankheitssymptomen zahlt. In NRW etwa mussten neue Bewohner vor Einzug in ein Heim die Kosten für den verpflichtenden Test im Zweifel selbst zahlen.