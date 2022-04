Das Preissystem ist geändert

Das veränderte Programm der Ritterspiele schlägt sich auch beim Eintritt nieder. Erstmals gibt es keine einheitlichen Eintrittspreise an allen Tagen. Am Donnerstag (26. Mai) und am Samstag (28. Mai), den Tagen mit dem meisten Programm, zahlen nicht gewandete Besucher 17 Euro, gewandete 15. Für Kinder bis 16 Jahre kostet die Tageskarte acht Euro, sechs Euro, wenn sie in mittelalterlicher Kleidung kommen. Die Familienkarte schlägt mit 30 Euro zu Buche.