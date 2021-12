Das plant der Nationalparklandkreis 2022

Dafür sind 2022 Eigenmittel in Höhe von 227.500 und 422.500 Euro an Zuschüssen eingeplant. 480.000 Euro kostet die Erneuerung der Nahebrücke (K 12) bei Frauenberg. Hier werden Fördermittel in Höhe von 312.000 Euro erwartet. Der Knotenumbau bei Wickenrodt (K 23/L 182) soll 2022 abgeschlossen werden. Hier kommen 35.000 Euro auf den Kreis zu, die Gesamtkosten betragen 350.000 Euro. Die Erneuerung der K 31 bei Ruschberg mit Erneuerung der Eisenbahnbrücke ist auf 2023 verschoben. Die Gesamtkosten werden hier auf 1,75 Millionen Euro geschätzt. Die Erneuerung der K 36 zwischen Vollmersbach und Idar kostet 300.000 Euro (Kreisanteil: 84.000). Bei den Radwegen sind neben dem Ausbau des Naheradwegs zwischen Blauer Brücke und Kammerwoog-Stausee (172.000 Euro) nur kleinere Maßnahmen (knapp 5000 Euro) geplant.