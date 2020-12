Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 10:27 Uhr

Das Pflegeexperten-Center

Angesiedelt ist das Pflegeexperten-Center auf dem Sprengnetter-Campus (ehemals Ahrtalkaserne) an der Heerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Team gehören zehn examinierte Pflegekräfte, die über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung verfügen. Im Rahmen ihres Modellprojektes absolvieren sie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar ein berufsbegleitendes Studium der Pflegexpertise.