Das ökologische Gleichgewicht

Dies bringt zum Ausdruck welche ökologische Funktion er hat, so das Ministerium weiter. Er kontrolliert die Wildbestände insbesondere durch die ständige Angst der Wildtiere. Dadurch bleibt das Wild ständig in Bewegung und der Verbiss an den Bäumen ist geringer. Im Amerikanischen wird dieses Phänomen auch „Ecology of fear“ genannt. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf besteht heutzutage keine Notwendigkeit zur Bejagung des Wolfes. Da die Wölfe zu den sogenannten Spitzenprädatoren gehören, wird ihre Zahl nicht durch natürliche Feinde, sondern in erster Linie durch die Verfügbarkeit ihrer Beutetiere reguliert. Der Territorialität und Lebensweise in Familienbunden ist in einem Gebiet stets eine natürliche Grenze gesetzt.