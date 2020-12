Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 12:46 Uhr

Das Morden in Hadamar

In der Tötungsanstalt Hadamar wurden neben den sechs Personen, deren Biografien in dem Gottesdienst vorgestellt wurden, 14.500 weitere Menschen mit Behinderungen oder Störungen in den Jahren 1941–1945 ermordet. Dort befindet sich nun eine Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie. Im medizinischen Sinne beschreibt „Euthanasie“ die Erleichterung des Sterbens durch Narkotisierung oder die absichtliche Herbeiführung des Todes bei unheilbaren Krankheiten.