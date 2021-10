Das macht das Projekt Bootsbau

Jürgen Trautmann, der heute in Reil in jenem Haus lebt, in dem das Trio Liefers, Loos und Kremp übernachtet und in dem die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen sehr freizügige Sexszene spielen soll, ist noch nicht fertig mit dem Bau seines Hausboots. Mit diesem und seinem Nachbarn will er nach Paris fahren. Derzeit stehen Teile des Rumpfes, und es gibt neue Ideen für den Aufbau.