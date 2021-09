Das Konzert am Freitag

Heute präsentiert Reif Orgelmusik zum Roman „Der Psalmenstreit“ von Maarten’T Hart in der Medarduskirche. Der Schauspieler André Wittlich wird drei Leseabschnitte präsentieren.

Plus

Jonas Reif spielt ein Präludium und Fuge von Vincent Lübeck, zudem einen Variationszyklus des niederländischen Komponisten Albert de Klerk „Laudes organi“. Eigentlich sollte das Konzert von Reifs Lehrer Gisbert Wüst zusammen mit einem niederländischen Musiker gespeilt werden. Doch der sei erkrankt, sodass Wüst seinen Schüler Reif gefragt hat. Ein Konzert, das Reif zusammen mit einer anderen Schülerin haben sollte war bereits 2020 coronabedingt ausgefallen. Seit etwa zwei Wochen vor den Sommerferien übt Reif für das Konzert, da er nun in der Oberstufe ist, hat er nur wenig Zeit an das Konzert zu denken, daher halte sich das Aufgeregtsein noch in Grenzen, sagt er.

Karten gibt es an der Abendkasse, ein Ausfüllen eines Anmeldebogens ist erforderlich, dieser wird vorab ausgegeben. Die Karten sind kostenlos, eine Spendenmöglichkeit besteht. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.