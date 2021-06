Plus

Mehr Grün, mehr Fußgängerzone, mehr Verkehrsberuhigung in der Innenstadt: Sein Konzept Kreuznacher Kernstadt, eine Vision für das Jahr 2050, hat Wilfried Reif schon 2017 entwickelt und im „Oeffentlichen“ vorgestellt. Zusammen mit Dr. Andreas Popp hat er es überarbeitet und in modifizierter Form vorgelegt. Beide Bürger stört der Stillstand in der Kreuznacher Verkehrspolitik. Außer einigen Verbesserungen im Radwegenetz ist da in der Tat in den vergangenen Jahren wenig passiert. Trotz des vom Stadtrat verabschiedeten Integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes Ivek dreht man sich verkehrspolitisch an Ort und Stelle eher im Kreis.