Das ist Willi Wedel

Seit acht Jahren ist der Neuwieder Christian Thiel als Kunstfigur Willi Wedel in der Party-Schlager-Szene unterwegs. Neben Auftritten an Ballermann & Co. ist er einem breiteren Publikum durch seine Teilnahme an der auf Vox gezeigten Reality-Soap „Goodbye Deutschland“ bekannt geworden.