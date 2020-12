Nach der tödlichen Amokfahrt in der Trierer Innenstadt hat ein Richter gegen den mutmaßlichen Amokfahrer Haftbefehl wegen fünffachen Mordes erlassen. Der 51-jährige Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen war am Vortag von Zivilpolizisten überwältigt und festgenommen worden, nachdem er mit seinem Geländewagen im Anschluss an die Todesfahrt unweit der Porta Nigra angehalten hatte.