Am Obernhofer Goetheberg soll eine rund 45 Meter lange Hängeseilbrücke entstehen, die in den touristisch überregional bedeutsamen Lahnwanderweg integriert werden soll. Sie überbrückt einen Höhenunterschied von rund acht Metern. Das Bauwerk soll an den geplanten familientauglichen Klettersteig angebunden werden.