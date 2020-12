Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 17:36 Uhr

Das ist ein Hamilton-T1

Löwenstein Medical liefert im Rahmen eines Beschaffungsauftrags des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz insgesamt acht Beatmungsgeräte des Typs Hamilton-T1, ein mobiles Intensivbeatmungsgerät mit Zulassung für luft- und bodengebundene Patiententransporte, somit für den Einsatz in Rettungsfahrzeugen oder Helikoptern. Die symbolische Übergabe erfolgte nun am Hauptsitz des Unternehmens in Bad Ems. Das Gerät ermöglicht die sofortige Intensivbeatmung in vollem Umfang und kann in jede mobile Intensivstation integriert werden.