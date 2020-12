Das ist Dietrich G. Rühle

Archivierter Artikel vom 30.12.2019, 18:10 Uhr

Dietrich G. Rühle ist ein kommunalpolitisches Urgestein und gilt von der Ausrichtung her als „klassischer Liberaler“. Von 2001 bis 2014 war er Ortsvorsteher in Altwied, dem Neuwieder Stadtrat gehört er seit 2004 an – mit (freiwilliger) Unterbrechung von 2014 bis 2019.

Rühle ist Jurist und hat in Köln und Koblenz seine beiden Staatsexamen abgelegt. Seit 30 Jahren lehrt er Verwaltungsrecht mit Spezialgebiet Ordnungsrecht an der rheinland-pfälzischen Hochschule für öffentliche Verwaltung, Fünf Jahre lang war er in dieser Funktion auch an der Hochschule der rheinland-pfälzischen Polizei am Hahn tätig und hat zahlreiche Lehrbücher verfasst. Seit Jahrzehnten bildet Rühle Rechtsreferendare aus und macht nach eigenen Angaben jährlich ein Dutzend Fortbildungsveranstaltungen für Praktiker. Außerdem berät er juristisch im Mieterbund Mittelrhein, dessen. Vorsitzender er seit 32 Jahren ist.