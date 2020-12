Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 18:33 Uhr

Das ist die Stellplatzablöse

Wer ein neues Geschäft eröffnen oder zusätzlichen Wohnraum schaffen will, muss für die Genehmigung nachweisen, dass er über genügend Parkplätze verfügt. In der Montabaurer Altstadt ist das aus baulichen Gründen nicht überall möglich, deshalb kann dort alternativ ein Betrag von 3500 Euro pro fehlendem Stellplatz an die Stadt bezahlt werden. Mit diesem Geld soll die Kommune an anderer Stelle Parkraum schaffen, sofern es tatsächlich zu wenig öffentliche Stellflächen gibt.