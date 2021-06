Das ist die Diözesanversammlung Die Diözesanversammlung des Bistums Limburg ist die gewählte Vertretung der Katholiken des Bistums Limburg.

Die Mitglieder beschäftigen sich in jährlich zwei Sitzungen mit Entwicklungen im kirchlichen, gesellschaftlichen und staatlichen Leben, geben Anregungen für das Leben der Katholikinnen und Katholiken in Kirche und Gesellschaft, geben Anregungen an den Bischof und sein Beratungsgremium, den Diözesansynodalrat, und wählen Mitglieder, die die Anliegen der Diözesanversammlung überdiözesan vertreten.